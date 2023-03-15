Karsu, ‘en iyi arkadaşı’yla sahnede: Ben bugün rahmetli Helin, Hira, Hazal ve Araz’ın teyzesiyim

Sanatçı Karsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde depremzedeler için sahne aldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihlerinde ‘Yeniliğe Davet’ sloganıyla düzenlenen ‘İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ bugün Gençlik Forumu’yla başladı.

Depremden etkilenen yurttaşlar için sahneye çıkan Karsu, bugünlerde konuşmakta zorlandığını onun için yanında ’25 yıllık arkadaşı’ piyanosunu getirdiğini söyledi:

“Normalde ben çok konuşurum. Anneme benziyorum. Ama bu ay bazen ne diyeceğimi çok iyi bilemiyorum. Onun için çok iyi bir arkadaşımı da getirdim. Biz 25 yıldır çok iyi arkadaşız. Beni dinler. Benim sorularıma cevap verir. Beni çok iyi anlıyor. O arkadaşımız piyanom. Bugün size bir aydır yaptığımız sohbetimi dinletmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı Karsu değilim, ben bugün Türk’üm, Hataylıyım, Antakyalıyım, Karsu köylüyüm. Ben bugün rahmetli Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Ben bugün rahmetli Aytül ve Tuna ablamın kuzeniyim. Ben bugün rahmetli Helin, Hira, Hazal ve Araz’ın teyzesiyim.”

Karsu, ‘Gesi Bağları’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ve ‘Neredesin Sen’ gibi eserleri de seslendirdi.

‘Neredesin Sen’ adlı parçayı seslendirmeden önce Neşet Ertaş’ın ailesine de teşekkür eden Karsu, ailenin kendisine “Çok beğendik, söyleyebilirsin Karsu“ diye destek verdiklerini söyledi.

Dinletinin ardından salonda bulunanlar Karsu’yu ayakta alkışlarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sahnede Karsu’ya hediye verdi.