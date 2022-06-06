İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık üç saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına iki uçak ve iki helikopter ile 10 arazöz, beş su tankeri ve iki dozer müdahale etti.

Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölgeye 20 arazöz, dokuz su tankeri ve üç dozer daha takviye gönderildi.

Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.