İzmir'de ormana girmek beş ay yasak

İzmir’de yangınların önlenmesi için 1 Haziran’dan 31 Ekim’e kadar ormana girmek yasak.

Fotoğraf: AA

İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla mücadele hakkında bilgilendirme toplantısında 024’te kentte 513 orman yangınının çıktığını, 4 bin 376 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangınlara müdahale süresinin geçen yıl sekiz dakikaya kadar düştüğünü belirten vali şöyle konuştu:

“Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz. Yangınla mücadelede görev alacak personel sayısı 227 atamayla arttı. Orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendi. Yangınla mücadelede kullanılmak üzere 12 helikopter, dört uçak da hazır durumda.”

Fotoğraf: AA

Yanan alanların ağaçlandırıldığını belirten Elban “Yamanlar Dağı’nda 2 bin 900 hektar alan zarar gördü. Bu alanın 1586 hektarı ormanlık alandı. Yamanlar’da yanan orman alanlarının tamamına yakınını fidan ve tohumla ağaçlandırdık” dedi.

Fotoğraf: AA(Arşiv)

Valinin verdiği bilgiler şöyle: