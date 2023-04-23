İzmir’de kıraathaneye saldırı: Bir ölü, beş yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. AA’nın saat 3:18’de aktardığına göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak’taki Cadde Kıraathanesi’nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıda Mustafa Er’in (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), […]