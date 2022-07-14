İzmir’de kadın cinayeti: Zanlı, kardeşinin kimliğiyle kaçarken yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kader Değirmen (38), Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izleri bulunan Değirmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Değirmen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan şüpheli H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

H.D.’nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu.

Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisi H.D.’yi, kardeşi A.D.’ye ait kimlikle kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı.