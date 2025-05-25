İzmir'de düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı: Doktor öldü, eşi yaralandı

İzmir’in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı. Enkazın altında kalan doktor hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

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AA’nın aktardığına göre Yahşelli Mahallesi’nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.

Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kaldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralıları bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı’nın aynı hastanede tedavisi devam ediyor, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Fatih Baltacı’nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği’nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. (50) gözaltına alındı.