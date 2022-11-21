İzmir’de bir kadın evde ölü bulundu: Suçunu itiraf eden erkek tutuklandı

İzmir’in Bergama ilçesinde 28 yaşındaki Özlem Camgöz, evinde ölü bulundu. Suçunu itiraf eden bir erkek tutuklandı.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

AA’nın haberine göre Turabey Mahallesi’nde ikamet eden Özlem Camgöz, dün tarladan dönen anne ve babası tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem Camgöz’ün, hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı tarafından şüpheli ölüm raporu hazırlanan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Z.S.’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, ilk ifadesinde olay günü Camgöz’ün evine gittiğini iddia ettiği öğrenildi.

Z.S.’nin, ifadesinde kadının boğazını sıktığını, yere yığılınca evden çıktığını, bir süre sonra dönerek kontrol ettiğini, öldüğünü anlayınca kaçtığını itiraf ettiği de belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.