İzmir’de bir çocuk tramvayın altında kaldı: Hayati tehlikesi var

İzmir’in Konak ilçesinde, tramvayın çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı.

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AA’nın aktardığına göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkisinde A.N.K. ile arkadaşı, yolun karşısına geçmek için koşarak araçların arasından tramvay yoluna geçti.

Bu sırada A.N.K.’ye tramvay çarptı, arkadaşıysa son anda kurtuldu.

Çevredeki yurttaşlar ve otomobil sürücüleri, A.N.K.’ye yardım etmek için koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından A.N.K. ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen A.N.K.’nin hayati tehlikesi var.