İzmir’de batan bottaki beş göçmen öldü

İzmir’in Çeşme ilçesinde batan lastik bottaki beş göçmen hayatını kaybetti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı‘ndan paylaşılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu’nda göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Göçmenlerden beşinin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi, denizdeki bir kişiyse Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler, dördü denizde, biri karada olmak üzere beş kişinin cansız bedenine ulaştı.
Polisler göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda Çeşme’de bir ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı