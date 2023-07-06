İzmir’de anne ve oğlu evde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde anne ve oğlu, evde ölü bulundu.
AA’nın haberine göre Atilla Mahallesi 474 Sokak’taki altı katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.
Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren’in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.