İzmir Tabip Odası’dan aile hekimliği yönetmeliğine itiraz: Vazgeçilmezse dava açılacak

İzmir Tabip Odası, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nden vazgeçilmesini istedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, “Bu yönetmelikle aile hekimlerinin sözleşmeleri, tweet attıkları için feshedilebilecek. Ceza yönetmeliğini reddediyoruz” dedi.

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İzmir Tabip Odası’nın konferans salonunda düzenlenen ‘Ceza Sözleşmesi’ni reddediyoruz’ başlıklı basın toplantısında, geçen günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe tepki gösterildi.

Basın açıklamasını okuyan Yüksel, şunları kaydetti: “Aile hekimliği, sürekli olarak aile sağlığı merkezi çalışanlarının aleyhine değişen yönetmeliklerle kanuni dayanağı olmayan ihtar puanı cetveline göre verilen keyfi cezalarla yönetilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerinin yönetiminden anladığı budur. 30 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bu anlayışın bir ürünüdür. Reddediyoruz. Üzerinde hiç çalışılmadığı anlaşılan kronik hastalık izlemleriyle ölçüsüz arttırılan iş yükü aile hekimlerinin sürdürebilecekleri bir durum değildir.

‘İfade özgürlüğü kısıtlanıyor’

Bu yönetmelikle aile hekimlerinin görevleriyle ilgili olarak basına demeç vermesi, sosyal medya paylaşımı yapması, tweet atması durumunda 50 ihtar puanı ile cezalandırılacağı, bunun iki kez tekrarlanması durumunda ise sözleşmenin fesih edileceği belirtilmektedir. Gerçek durumu yansıtan verilere ulaşamadığımız pandemide, paylaşımlarla ortaya çıkan gerçeklerin sağlık bakanlığında yarattığı rahatsızlığın bu cezaların verilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Halkın sağlığını tehdit eden durumları gizlemeye çalışan ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu zihniyeti reddediyoruz.”

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesini ve eğer vazgeçilmezse hukuki süreçlerin başlatılacağını bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.