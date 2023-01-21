İYİ Parti’den Bahçeli’ye yanıt: Defterlerinde sayfa kalmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılı masaya yönelik “Gelin yeni bir sayfa açalım, Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım” demişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem buna “Bahçeli hangi sayfadan bahsediyor, onların defterlerinde sayfa kalmadı” diye yanıt verdi.

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Bahçeli, seçimlere az bir süre kalmışken altılı masanın adayını hala açıklamamasıyla ilgili Erdoğan’ın etrafında kenetlenme çağrısında bulunmuştu: “Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmazdır. Gelin vazgeçin bu sevdadan. Gelin siz de Türkiye’ye destek verin, Türk milletinin sesini dinleyin. Milletvekili Genel Seçimine her zaman olduğu gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM’de milletin tercih ve seçimiyle kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım.”

Bahçeli’nin bu sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’den geldi.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Erdem, defterlerinde yeni bir sayfa kalmadığını belirterek şunları dedi: “Sayın Bahçeli hangi yeni sayfadan bahsediyor, artık onların defterlerinde sayfa kalmadı, o defterleri karaladılar, o defterler kapkara, ne bir yeni sayfa var ellerinde ne de açabilecekleri yeni bir ümit var. Bu ülkedeki 85 milyonu ümitsizliğe düşürdüler, maalesef ki adaleti ve güveni tamamen bitirdiler. Onların hiçbir yeni sayfa açma imkanları yok.”

Erdem, altılı masa liderlerinin aday belirleme sürecine başladığını belirterek adayın büyük bir organizasyonla açıklanacağını söyledi. Erdem, 26 Ocak’taki toplantısınınsa altılı masanın rutin bir toplantısı olduğunu dile getirdi.