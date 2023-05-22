İYİ Parti olağan kurultayı 24-25 Haziran’da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3’üncü olağan kurultayının 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verdi.
Akşener’in teşkilata gönderdiği yazıda, 24-25 Haziran’da kurultaya gidilmesi için hazırlık yapılması talimatı verildi.
İYİ Parti Genel Sekreterliği’ne iletilen yazıda şunlar kaydedildi “Parti tüzüğümüzün 37’nci maddesinin genel başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden genel başkan, genel idare kurulu, merkez disiplin kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3’üncü olağan kurultayının 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm.”