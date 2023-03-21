İYİ Parti de adaylık başvuru süresini uzattı

İYİ Parti, milletvekili aday adaylığı başvurularına yoğun ilgi olduğundan dolayı başvuru süresini iki gün daha uzattı.

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İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabındaki açıklamada yoğun ilgiden dolayı başvurusu süresinin 24 Mart’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şunlar dendi: “15 Mart 2023 saat 08:00’de başlayan ve 22 Mart 19:00’da bitecek olan milletvekilliği aday adaylık başvuru sürecinde, partimize kadınlar ve gençler başta olmak üzere yoğun bir ilgi mevcuttur. Milletimize, partimize gösterdiği teveccühden dolayı teşekkür ediyoruz. Partimizin milletvekili aday adaylığı başvurusuna gösterilen yoğun ilgi nedeniyle başvuru süresinin iki gün daha uzatılarak 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19:00’a kadar devam edeceğini aziz milletimize sunuyoruz.”