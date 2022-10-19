İyi bir iş bulmanıza kimin daha çok faydası olur: Yakın arkadaşlar mı, uzak tanıdıklar mı?

Bilim insanları uzun süredir tartışılan bir hipotezi kanıtladı: İyi bir işe yakın arkadaşlar ve aile üyelerinden çok, uzak arkadaşlar ya da onların tanıdıkları sayesinde giriyoruz.

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Saygın bilim dergisi Nature’ın konuyla ilgili haberine göre konuyla ilgili bilimsel makale geçen ay Science dergisinde yayımlandı.

ABD’li bilim insanları, kariyer odaklı sosyal medya platformu Linkedin’de, kullanıcılara yeni bağlantılar öneren ‘tanıyor olabileceğiniz kişiler’ algoritmasından gelen verileri analiz ederek ‘zayıf bağlantılar’la iş teklifleri arasında nedensellik ilişkisi kurdu.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta ağ bilimcisi olan makale yazarlarından Sinan Aral, ‘bu platformların algoritmalarını çeşitli denemeler yaparak oluşturduklarını’ söyleyerek farklı bağlantı derecelerine ait verileri geriye doğru analiz ettiklerini belirtti.

Analiz sonucunda ‘zayıf bağlar’ın, ‘güçlü bağlar’a göre daha fazla iş yönlendirdiği ve insanların yeni pozisyonlar bulmasını sağladığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar ayrıca, özellikle bilgi teknolojileri alanında uzaktan çalışan, yüksek düzeyde dijitalleşmiş sektörlerdeki iş hareketliliğinde zayıf bağların daha az dijitalleşmiş işlere göre daha önemli olduğunu buldu.

Zayıf bağların gücü

Kaliforniya’da Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü’nden Erik Brynjolfsson, eskiden zayıf bağların gücünü ‘az tanışan insanların birbirinin (iş) hayatına getireceği yeniliğin daha fazla olduğu varsayımıyla’ açıkladıklarını söylüyor.

Ancak analizin sonucunda bağ gücü ile iş hareketliliği arasında ‘ters U’ şeklinde bir ilişki bulunmuş. Yani, en güçlü ve en zayıf bağlar, daha az yeni iş kapısı açarken, ikisinin arasında duranlarda bu sayı yükseliyor. Kişiyi çok tanımakla çok az tanımak hemen hemen aynı etkiyi yapıyor.

İnsan kaynağı uzmanları için önemli

New York Üniversitesi Stern School of Business’ta ekonomist ve finans uzmanı Theresa Kuchler, çalışmanın insan kaynağı uzmanları için önemli olduğunu söylüyor: “Belirli insan gruplarının bir meslekte ilerlemelerinin ustaca engellendiği cam tavanlar gibi kariyerlerde çeşitliliği engelleyen faktörleri anlamalarına ve ele almalarına yardımcı olabilir.“

Brynjolfsson, gelecekte bunun gibi çok daha fazla çalışma görmeyi beklediğini söylüyor: “Yalnızca işteki bağlantıların değil, aynı zamanda iş ve ekonominin çoğunun dijitalleşmesi nedeniyle ölçümde bir devrimin ortasındayız. Makalemizdeki araştırma, yakın zamana kadar imkansız olan, ancak yakında yaygınlaşacak olan büyük ölçekli, nedensel çıkarımın bir örneği.”