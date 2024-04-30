İthalat da ihracat da düşüşte

Türkiye’nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 22 milyar 251 milyon dolar, ithalatı yüzde 6,3 azalışla 29 milyar 912 milyon dolar olarak kayda geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Ticaret Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla marta ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Genel Ticaret Sistemi kapsamında dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2023’te yüzde 73,8’ten geçen ay yüzde 75,5’e yükseldi.
Ocak ile mart arasındaki dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 63 milyar 603 milyon dolara çıkarken ithalat yüzde 12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolara düştü.
İlk çeyrekte dış ticaret açığı yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan 20 milyar 343 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 63,8’den bu yıl aynı dönemde yüzde 75,8’e yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaretteki mart rakamları şöyle:
- İhracat yüzde 5,1 azalarak 21 milyar 915 milyon dolardan, 20 milyar 789 milyon dolara geriledi.
- İthalat yüzde 6,7 azalarak 24 milyar 452 milyon dolardan, 22 milyar 805 milyon dolara indi.
- Dış ticaret açığı 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayda geçti.
- Dış ticaret hacmi yüzde 6 azalışla 43 milyar 594 milyon dolara düştü.
- İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,2 olarak kaydedildi.