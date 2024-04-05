İhracatçı 'çift kur' istedi: Çok acil 40 liraya ihtiyacımız var

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, ihracatçılar için ‘çift kurt’ talep etti.

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Bloomberg HT‘nin Reuters’tan aktardığına göre Taycı, şu anda 32 seviyelerine yakın işlem gören Dolar/TL kuruna karşılık, ihracatçıların döviz gelirlerinin bozdurulması işleminde kurun en az 40 olarak uygulanmasını istediklerini söyledi.

Taycı’nın açıklaması şöyle:

* Tüm ihracatçılar gibi biz gıda ihracatçıları da kurdan dolayı şu anda muzdaribiz. Sebebi de halihazırdaki kur oranının enflasyonun çok gerisinde kalmış olması. Bu şekilde fiyatlama yaptığımız zaman otomatikman döviz bazındaki fiyatlarımıza zam yapıyoruz. Yani 10 dolarlık ürünümüzü 11,5-12 dolara çıkardığımız zaman müşteriye döviz bazında niye zam yaptığımızı anlatamıyoruz.

* Kur konusunda yüzde 2 talep ettik, yüzde 4 dedik, yüzde 10 dedik. Ama şu anda öyle bir noktadayız ki bu işi yüzdelerle bağlayamayacağız. Mümkünse ‘çift kur‘ uygulaması yapılsın. İHBİR olarak 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok uzun yıllar süren mücadelelerle bu pazarlarda raflarda yer bulduk. Kurdan dolayı buralardaki raflardan düşersek tekrar bu raflara dönebilmek için çok daha fazla mücadele vermemiz gerekecek.

* Hükümetin yani otoritenin enflasyonla mücadalede uygulamakta olduğu politikaları destekliyoruz. Dolayısıyla kurların yukarıya gitmiş olmasının enflasyonu ciddi manada olumsuz etkileyeceğinin bilincindeyiz.

* Bu sebeple diyoruz ki üretici ihracatçı beyannamesini verdikten sonra, bankaya parası da intikal ettikten sonra bunu bozdururken çift kur uygulaması yapılsın. İhracatçının ihtiyacını karşılayabilecek şekilde, Merkez Bankası ile belirli periyotlarla toplantılarla bir kur belirlenerek güncelleme usulüyle bunun üzerinden (ihracat gelirinin) bozdurulmasını talep ediyoruz. Çünkü artık yüzdeler bile geride kalıyor. Yüzde 4 dedik, daha sonra yüzde 10 dedik. Oran 2’de kaldı, hiçbir ihtiyacımızı çözmüyor. Bizim çok acil 40 TL’ye ihtiyacımız var.