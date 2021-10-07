İtalyanların yenilmezlik serisi bitti

İtalya Milli Futbol Takımı’nın, Eylül 2018’den bu yana sürdürdüğü özel ve resmi müsabakalar dahil 37 maçlık yenilmezlik serisi İspanya karşısında son buldu. İtalyanlar ayrıca 1925’ten beri Milano’da maç kaybetmeme rekoruna da veda etti.

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Son Avrupa Şampiyonu İtalya, dün akşam UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Milano’da ağırladığı İspanya’ya 2-1 mağlup olarak, sadece final şansına değil, rekoruna da veda etti.

Gök-mavililer, bundan önceki son mağlubiyetini 10 Eylül 2018’de yine bir UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz karşısında 1-0’lık yenilgiyle almıştı.

O tarihten bu yana 37 maçtır bileği bükülmeyen İtalya, bu maçların 28’ini kazanırken dokuzunda berabere kalmıştı.

İtalya Milli Takımı aynı zamanda, Brezilya’nın 1993-1996, İspanya’nın 2007-2009 yıllarında elde ettiği 35 maçlık rekoru da geliştirmişti.

‘Goal‘ internet sitesinde yer alan habere göre İtalya ayrıca İspanya maçıyla 1999’dan bu yana ilk kez sahasında mağlup olurken, 1925’ten beri maç kaybetmediği Milano’da da uzun bir aradan sonra sahadan yenik ayrıldı.