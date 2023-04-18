İtalyan polisi 400 milyon avro değerinde uyuşturucu ele geçirdi

İtalya polisi, Sicilya Adası’nın doğusunda Akdeniz’e bırakılmış paketlerde yaklaşık iki ton uyuşturucu ele geçirdi.

Fotoğraf: İtalya sahil güvenliği

Bu, ülke tarihinde bir kerede bulunan en büyük uyuşturucu miktarı oldu.

BBC’nin haberine göre 70 ayrı paketin balıkçı ağlarıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulan iki tonluk kargonun piyasa değeri 400 milyon avro (8 milyar 482 milyon TL) olarak hesaplanıyor.

Polisin açıklamasında paketlerin ambalajının suda batmayan özellikte olduğu belirtildi. Diğer yandan paketlerin üzerlerindeki ışıklı sinyal cihazından, uyuşturucuların güzergahtaki gemilerden biri tarafından alınmak amacıyla denize bırakılmış olabileceği tahmin ediliyor.