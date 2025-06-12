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Yaramazlara biraz batar!

İtalyan piyanist Ludovico Einaudi 27 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

Modern klasik müziğin temsilcilerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, 27 Eylül’de Volkswagen Arena’da konser verecek.

Fotoğraflar: AA

Klasik müziği minimalizm, elektronik ögeler ve çağdaş dokunuşlarla birleştiren sanatçı kendine özgü tarzıyla biliniyor.


Eserlerinde doğadan ilham alan Einaudi’nin konser biletleri, 16 Haziran’da satışa çıkacak.

Klasik müziği minimalizm, elektronik ögeler ve çağdaş dokunuşlarla birleştiren sanatçı kendine özgü tarzıyla biliniyor.

Sanatçı, ‘Nomadland’ ve ‘The Third Murder’ filmlerindeki müzikleriyle adını duyurmuştu.

İtalyan piyanist Ludovico Einaudi, İstanbul’da konser verdi

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