İtalyan Piskoposlar Konferansında eşcinsel rahipliğe yeşil ışık

İtalyan Piskoposlar Konferansı tarafından yayınlanan yeni yönerge, eşcinsel erkeklerin Katolik rahipliğine yeşil ışık yaktı.

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Euronews‘ün haberine göre rahiplerin eğitimine ilişkin yayınlanan yeni kılavuz ilkeleri, eşcinsel erkeklerin rahiplikten men edilmemesini ima etti.

Eşcinselliğe atıf yapan söz konusu yönergede “Muhakemeyi sadece bu yöne indirgememek, her aday için olduğu gibi, bunun anlamını genç kişinin kişiliğinin genel çerçevesi içinde kavramak da uygundur” dendi.

Buna karşın heteroseksüel rahiplerde olduğu gibi eşcinsel rahiplerin de asla cinsel hayatının olmaması gerektiği belirtildi.

Eşcinsellere onurlu ve saygılı davranılması gerektiğini savunan Katolik Kilisesi eşcinsel faaliyetlerin ‘özünde hastalıklı’ olduğunu savunuyor. Ayrıca ‘eşcinsel olan, derinlerde yatan eşcinsel eğilimlere sahip ya da sözde eşcinsel kültürünü destekleyen’ erkeklerin papaz olamayacağını söylüyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ocak 2023’te Associated Press’e (AP) verdiği bir röportajda ‘eşcinsel olmanın bir suç olmadığını’ söyledi.

Francis, eşcinsel çiftlerin ‘kutsanmasını’ 2023’te onayladı ancak evliliğin yalnızca bir erkek ile bir kadın arasında olabileceğini ısrarla belirtti.

LGBTİQ+ haklarını diğer papalardan daha fazla destekleyen Francis, mayısta eşcinsellerin rahip olmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemiş ve tepki çekmişti.