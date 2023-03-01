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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da hafta sonu batan sığınmacı teknesinde ölenlerin sayısı 67’ye yükseldi

İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında 26 Şubat’ta batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın İtalya basınından aktardığına göre, arama kurtarma ekipleri, Steccato di Cutro beldesi açıklarında bu sabah bir kız çocuğunun daha cansız bedenini denizde buldu. Böylece ölenlerin sayısı 67 oldu.


Kazanın yaşandığı bölgede kayıp sığınmacıları arama çalışmaları da sürüyor.

Sığınmacı teknesi batmadan önce müdahalede geç mi kalındığına yönelik tartışmalar ise ülke gündeminde yer almaya devam ediyor.

Muhalefet, içişleri bakanının istifasını talep ediyor.

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Akşam Postası / 1 Mart 2023

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