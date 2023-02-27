İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: En az 62 ölü

Türkiye’den yola çıktığı düşünülen ve İtalya açıklarında batan teknede en az 62 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

İtalya açıklarında dün sabah batan teknede ölenlerin sayısı, bugün denizden çıkarılan üç cansız bedenle birlikte 62’ye yükseldi.

DW Türkçe’nin İtalyan Sahil Güvenliği açıklamasından aktardığına göre, teknenin ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde kıyıdan yaklaşık 100 metre ötede fırtınanın etkisiyle kayaya çarparak parçalandığı bildirildi.

Ahşap teknede kaza öncesinde kaç kişinin bulunduğu tam olarak bilinmemekle birlikte ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Şimdiye kadar kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan ya da kendi çabalarıyla kıyıya ulaşanların sayısının yaklaşık 80.

Teknenin Türkiye’nin Ege kıyılarından Perşembe günü yola çıktığı ve Yunanistan’ın güneyinden geçerek İtalya’ya ulaştığı tahmin ediliyor. İtalyan makamları, insan kaçakçılığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.