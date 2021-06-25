İtalya’da Delta varyantının görülme sıklığı son bir ayda dört kat arttı

İtalya’da Covid-19’un Delta (Hindistan) varyantının görülme sıklığı son bir ayda dört kat arttı.

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İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü’nün (ISS) salgının gidişatına yönelik açıkladığı haftalık raporda, Delta varyantı ile Britanya varyantı olarak bilinen Alfa varyantının ülkede yayılımının arttığı belirtildi.

Rapora göre, Delta varyantının görülme sıklığı mayıs ayında yüzde 4,2 olarak ölçüldü, haziran ayının ilk üç haftasında bu oran yüzde 16,8’e çıktı.

Alfa varyantının ise yüzde 74,9 ile İtalya’da halen en çok rastlanılan Covid-19 türü olduğuna işaret edildi.

AA’nın aktardığına göre ‘Corona virüs Bilim Teknik Kurulu’ Koordinatörü Prof. Franco Locatelli,, “Tek doz aşı, Delta varyantına karşı yeterince koruma sağlamıyor” ifadesini kullandı.

Aktif vaka sayısı 60 bin 235

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 192 bin 541 testte 753 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 256 bin 451’e ulaştı.

İtalya’da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış 56 olarak açıklandı, bu sayıya önceki aylarda işlenmeyen ölümlerin de dahil olduğu belirtildi. Salgında ölenlerin sayısı 127 bin 418’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 769 artışla 4 milyon 68 bin 798’e ulaştı.

Covid-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 48 milyon 521 bin 442 oldu. Aşılananların 17 milyon 68 bin 798’ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.