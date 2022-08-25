İtalya’da bir kişide üç virüs birden tespit edildi: Covid, HIV ve maymun çiçeği

İtalya’da yaşayan bir kişi aynı anda Covid-19, maymun çiçeği ve HIV tanısı kondu.

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Journal of Infection adlı bilim dergisinde makale yayımlayan Catania Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, adı açıklanmayan, 36 yaşındaki erkek hastanın üç virüse de aynı anda yakalanan ilk vaka olduğunu belirtti.

Makaleye göre bu kişi, 16-20 Haziran’da İspanya’ya tatile gitti. İtalya’ya döndükten dokuz gün sonra yüksek ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve kasık bölgesinde iltihaplanma şikayetleriyle acil servise başvurdu. Ocak ayında Covid-19’a yakalanıp iyileşen ve iki doz aşı olan adamın 2 Temmuz’da yapılan testi pozitif çıktı.

Aynı gün sol kolunda kızarıklıklar görüldü; ertesi gün de gövde, bacak, yüz ve kalçasında ağrılı kabarcıklar oluşmaya başladı. Bunlar da maymun çiçeğinin habercisiydi.

Catania Üniversitesi’nin hastanesindeki bulaşıcı hastalıklar biriminde tedaviye alınan ve İspanya’daki tatili sırasında prezervatif kullanmadan cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen adamın HIV testi de pozitif çıktı. Bu kişiye geçmişte HIV testi yapıldığını ve negatif çıktığını aktaran bilim insanları bu enfeksiyona da yakın geçmişte yakalandığını düşündüklerini ifade etti.

11 Temmuz’da taburcu edilen hastanın evde kendini izole etmesi istendi.

Bu vakanın maymun çiçeği ve Covid-19’un belirtilerinin karıştırılabileceğine işaret ettiğine dikkat çekilen makalede şu ifadelere yer verildi: “Maymun çiçeği virüsü ve SARS-CoV-2 enfeksiyonları aynı anda görülebilir. Özellikle maymun çiçeği görülen bölgelerde ikisinin bir arada olabileceği ihtimali gözardı edilmemeli.

Bu, bildirilen tek maymun çiçeği virüsü, SARS-CoV-2 ve HIV ko-enfeksiyonu vakası olduğundan, bu kombinasyonun hastanın durumunu kötüleştirebileceğini destekleyen yeterli kanıt bulunmamaktadır.“

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) dünkü verilerine göre dünyada 594 milyon Covid-19 vakası var. ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin dünkü açıklamasına göre maymun çiçeği tanısı konulan 44 bin 503 kişi bulunuyor. DSÖ’nün temmuz verileriyse 2021’de dünyada 38,4 milyon kişinin HIV taşıdığına işaret ediyor.