İtalya Serie A’da ilk kez kadın hakem görev alacak

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) sekizinci haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez bir kadın hakem Maria Sole Ferrieri Caputi düdük çalacak.
Hakem Atama Kurulu, ligin sekizinci haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.
AA’nın haberine göre 31 yaşındaki orta hakem Caputi, Sassuolo’nun Salernitana’yı Mapei Stadı’nda ağırlayacağı maça atandı.
Caputi, sezon başında Serie A’da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı. İtalyan spor basını da Caputi’nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını ‘tarihi gelişme’ olarak duyurdu.