İtalya Katolik Kilisesi: Kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısı 115

İtalya’da Katolik Kilisesi’nin en üst kuruluşu olan İtalya Piskoposlar Konferansı (CEI), 2023-2024’te kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısının 115 olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

İlk raporunu 2022’de yayınlayan CEI, üçüncü raporunu dün kamuoyuna paylaştı. Rapordaki açıklama şöyle:

“2023-2024’te iddia edilen istismar mağdurları 64 erkek ve 51 kadın olmak üzere 115 kişiydi.”

İstismara karışan faillerden 67 kişiden 65’inin erkek. Bunlardan 44’üyse kilisede görevli din adamı.

Raporda istismar hadiselerinden en çok mağdur olan yaş grubu yüzde 31,3’le 10-14 yaş aralığı.

İtalyan basınındaki haberlerde de istismar vakalarının sayısında artış olduğu belirtiliyor.