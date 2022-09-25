İtalya bugün sandığa gidiyor: Aşırı sağcılar anketlerde birinci

İtalya’da halk, genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. Sağcı partiler, kamuoyu yoklamalarında ilk sıralarda yer alıyor.

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50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, parlamentonun 200 sandalyeli üst kanadı Cumhuriyet Senatosu’yla parlamentonun 400 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin yeni üyelerini belirleyecek.

Seçimlerde oy verme işlemi bugün yerel saatle 07:00’de (TSİ 08.00) başladı. Seçim, gece 23:00’a (TSİ 00.00) kadar sürecek.

İlk sonuçlar pazar gecesi

Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

Seçimlerde yarışan siyasi partiler, cuma itibariyle kampanya dönemini tamamlarken, ülkede oy verme işlemi tamamlanana dek sürecek ‘sessizlik’ dönemine girildi.

Kamuoyu yoklamaları sağ ittifakı işaret ediyor

Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor.

En son 9 Eylül’de açıklanan anketlere göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve ‘Üçüncü kutup’ adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyor.

Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, söz konusu kamuoyu yoklamalarında, kararsız seçmen oranının da yüzde 30 ila 40 olduğuna dikkat çekildi.

Meloni, seçimden birinci çıkması durumunda ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir.

Ne olmuştu?

Draghi, koalisyon ortaklarından biri olan popülist 5 Yıldız Hareketi’nin yüksek yaşam maliyetiyle mücadele tedbirleri konusunda güven oylamasında kendisine destek vermemesi üzerine istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı Mattarella istifayı kabul etmemişti ve koalisyonun normal görev süresinin sonuna kadar sürdürülüp sürdürülemeyeceğini görmek için Draghi’ye ‘meclise gitmesini’ söylemişti.

Senato’daki konuşmasında Draghi, İtalya’nın karşı karşıya olduğu sorunları dile getirerek birlik çağrısında bulundu. Sonrasında hükümetin devam edip etmeyeceğini belirlemek için güven oylaması yapıldı.

Ancak 5 Yıldız, temel endişelerinin ele alınmadığını söyleyerek bir kez daha Draghi’yi desteklememe kararı aldı. Buna ek olarak, sağcı Forza Italia ve Lig partileri, Draghi’nin 5 Yıldızsız ve yeni politika öncelikleriyle yeni bir yönetim kurmaya istekli olduğuna dair bir taahhüt istediklerini söyleyerek oylamaya katılmama kararı aldı.

Draghi hükümeti, güven oylamasını geçti ama koalisyondaki üç partinin oylamaya katılmamasından dolayı Draghi, cumhurbaşkanına tekrardan istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı, ikinci istifayı kabul etti ve hükümetinin 21 Temmuz’da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek, 2023’te yapılması planlanan seçimleri 25 Eylül’e almıştı.