İtalya başbakanı ‘deepfake’ mağduru: Montaj porno videolar nedeniyle dava açtı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ‘deepfake’ yönetimiyle ürettikleri porno videolarını internete yükleyen iki kişiden 100 bin avro tazminat talep etti.

Meloni. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre 2020’de ABD merkezli bir porno sitesinde, o dönem henüz başbakan olmayan Meloni’nin yüzünün montajlandığı videolar tespit edilmişti. Meloni’nin yüzü, porno videolarındaki oyuncuların vücuduna yerleştirildi.

‘Deepfake’ yöntemiyle hazırlanan videoların İtalya’nın Sardinya adasından yüklendiği belirlenmişti.

Zanlıların 40 yaşındaki bir erkekle 73 yaşındaki babası olduğu kaydediliyor. Bu kişiler hakkında dava açıldı.

Meloni’nin temmuzda ifade vermesi bekleniyor. Meloni, sanıklardan 100 bin avro (3,5 milyon lira) tazminat talep ediyor.

Başbakanın avukatı Maria Giulia Marongiu, Meloni’nin tazminatı şiddet mağduru kadınlar yararına bağışlayacağını söyledi.

Videoların fark edilip şikayet sonucu kaldırılmasına kadar birkaç ayda milyonlarca kez izlendiği belirtiliyor.

Meloni, Ekim 2022’den beri başbakanlık koltuğunda.