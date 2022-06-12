İsveç’te çevre kirliliğiyle mücadele için ‘erotik çöp kutuları’ kullanılıyor

İsveç’in Malmö kentinde çevreyi temiz tutmak için sıra dışı bir uygulama başladı: Erotik çöp kutuları.

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Davidshallsbron köprüsündeki çöp kutularına atıklarını atanlar seksi bir kadın sesiyle karşılaşıyor. Zevk aldığına dair inleme sesleri çıkaran kadın sesi “Oh, tam orası”, “Yakında yine gel ve bir daha yap”, “Bir dahaki sefere biraz daha sola” gibi ifadeler kullanıyor.

Baştan çıkarma yoluyla çöp sorunuyla mücadele yeni bir taktik olmakla birlikte konuşan çöp kutuları 2017’den bu yana kullanıyor. Belediye meclisi 18 adet konuşan çöp kutusu almıştı. Bugün ise iki tanesi hala çalışıyor.

Pandemide sosyal mesafe kurallarıyla ilgil hatırlatmalar yapan çöp kutuları ilk kez seksi konuşuyor.

Yeni bir yöntem denediklerini belirten belediye yetkilisi Marie Persson seçilen cümlelerinin kampanyanın amacı doğrultusundan insanları en pis şey olan çöp atma konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığını anlattı. Persson hedeflerinin; doğru olanı yaparak çöplerini kutulara atan insanları gülümsetip pozitif bir teşvik sağlamak olduğunu söyledi.

Neden yalnızca kadın sesi tercih edildiği ise bilinmiyor.