İsveç'te alkollü drone kullanan adama 2 bin 800 avro ceza

İsveç’te mahkeme alkollüyken drone kullanan bir adama 2 bin 800 avro (105 bin lira) para cezası verdi.

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Guardian‘ın haberine göre İsveçli 55 yaşındaki bir adam, İsveç’in orta kesimindeki Rättvik kasabasında düzenlenen bir klasik otomobil etkinliğinde uçuşa yasak bölgede drone uçurdu.

O sırada etkinliği takip etmek için kendi cihazlarını uçuran polisler adamın drone’unu fark etti. Drone’un kontrol edildiği noktayı bulduklarında adamın kanında 0,69 promil alkol tespit ettiler.

Adam ilk başta drone’u kendisinin kullandığını kabul etti, ancak sonrasında drone’u alkollüyken uçurmadığını söyledi ve polis geldiğinde orada olmayan bir arkadaşını suçladı.

Mahkeme adamı suçlu bularak alkollü araç kullananlara verilen cezanın aynısını uyguladı.

Adama toplamda 32 bin İsveç kronu, yani yaklaşık 105 bin lira para cezası verildi.

Kararla ilgili İsveç televizyonuna konuşan savcı, daha önce böyle bir dava görmediğini ve karardan memnun olduğunu söyledi.

İsveç’te alkollü araç kullanma yasaları Avrupa’nın pek çok bölgesine göre daha katı.

Örneğin İspanya, Fransa ve Belçika’da sınır 0,5, Britanya’da 0,8 promilken İsveç yasalarına göre 0,2 promil alkolün üzeri cezalandırılıyor. 1,0 promilse ciddi suç sayılıyor.