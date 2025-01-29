ABD'deki 'esrarengiz' dronların gizemi çözüldü

Beyaz Saray, ABD’de tartışmalara neden olan ‘gizemli’ dronların çoğunun, Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkisiyle uçurulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: U.S.A. Today

ABD’de ilk kez 18 Kasım 2024’te New Jersey’de görülen ‘gizemli’ dronlar daha sonra New York ve civarında da ortaya çıkmış, endişelere yol açmıştı.

Beyaz Saray dronların ‘güvenlik tehdidi oluşturduğu’ yönünde kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’sa o dönem şu eleştiriyi yapmıştı: “Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, başkan biliyor ama nedense yorum yapmıyorlar, halkı şüphede bırakıyorlar, açıklama yapmalılar.”

FAA daha sonra 22’yi aşkın kentte dron uçuşlarını kısıtlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın toplantısında New Jersey’de görülen dronlar için FAA’nın araştırma nedeniyle uçuş yetkisi verdiğini duyurdu.

Leavitt, başka ülkelerin dron uçurmuş olabileceğine ilişkinse “Bu bir düşman (olayı) değildi” dedi.



