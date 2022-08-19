İsveç, Kürt siyasi sığınmacıyı Türkiye’ye geri gönderiyor

Türkiye’den İsveç’e gelen ve sığınma başvurusu reddedilen Zınar Bozkurt, İsveç’ten sınır dışı ediliyor. Benzer durumda 40 Kürt’ün olduğu söylenirken Bozkurt’un Türkiye’nin İsveç’ten sınır dışı edilmesini istediği 30 kişilik listede yer almadığı bildirildi.

Fotoğraf: ETC

Yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak mutabakat imzalamış ve Türkiye, ‘terörle mücadelede işbirliği’ ve ‘terör suçlularının iadesi’ şartıyla iki ülkenin NATO üyeliğine “Evet” diyeceğini duyurmuştu.

Türkiye, iki ülkenin teröre karşı işbirliği sözünü, başta PKK ve ‘FETÖ’ mensubu olduğu iddia edilen kişilerin iadesi taleplerini yerine getirerek tutmasını bekliyor.

Adalet Bakanı Belir Bozdağ, 6 Temmuz’da Türkiye’nin iki ülkeye ilettiği iade taleplerini yenilediğini belirtmişti. Hatırlatma yazılarından yaklaşık bir ay sonra, 12 Ağustos’ta İsveç, dolandırıcılık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Okan Kale’nin iadesi talebinin kabul edildi. İsveç ve Finlandiya’da yetkililer ‘mutabakat şartlarına uyacaklarını’ söylüyor ama Türkiye, iki ülkenin şartlara uymadığı görüşünde.

Son olarak Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın adi suçluları iade ettiğini ama terör suçlularını iade etmediğini söylemişti.

İsveç merkezli ETC Gazetesi’nin haberine göre Bozkurt, 2016’da sığınma için başvurdu. 2018’de başvurusu değerlendirilmeye alındı. 2021’de reddedildi.

Bozkurt’un dediğine göre, İsveç Güvenlik Servisi, Bozkurt’un HDP’nin seçim çalışmalarında yer aldığı, HDP’nin gençlik kollarında kongre temsilcisi olduğunu gösteren fotoğrafları inceledi.

İsveç Güvenlik Servisi, 2018’de Bozkurt’la birebir görüştü ve Bozkurt’a İsveç’teki gösterilere katıldığına dair Facebook hesabında yer alan fotoğrafları gösterdi. Bozkurt’a neden HDP’ye sempati duyduğunu ve PKK bayrağı taşıdığını sordular.

Aktarılana göre, Bozkurt’un İsveç’te aldığı adli bir ceza yok ama 2020’de, Bozkurt’un İsveç için bir güvenlik tehdidi olduğuna karar verildi. Geçen yıl da Bozkurt’un sığınma başvurusu reddedildi. Bozkurt, arkadaş ve akrabalarıyla İsveç’te kaçak yaşamak zorunda kaldı.

Bu yıl martta polis, Bozkurt’a sınır dışı edilmesiyle ilgili derhal kendilerine ulaşmasını, aksi takdirde polis tarafından aranacağını söyleyen bir mektup gönderdi. Bozkurt’un yakında sınır dışı edileceği bildirildi.

Bozkurt, İsveç’e gittiğinde Türkiye’de polis tarafından ailesinin evinin arandığını, kendisiyle birlikte HDP için çalışan bazı arkadaşlarının hapse mahkum edildiğini ve iade edilirse kendisinin de benzerini yaşayacağını düşündüğünü anlattı.

Bozkurt’un avukatı da Avrupa Adalet Divanı’na sınır dışı edilme ve gözaltı kararının iptali için başvurduklarını açıkladı.

Haberde Bozkurt’la benzer durumda 40 Kürt’ün olduğunu belirtildi. Bozkurt’un isminin Türkiye’nin İsveç’ten sınır dışı edilmesini istediği ilk 30 kişilik listede yer almıyor. Daha sonradan gönderilen genişletilmiş listede Bozkurt’un yer alıp almadığı belirsiz.

İsveç basının iddiasına göre de, haftaya Türkiye’den bir delegasyon İsveç’e gidip NATO’yla ilgili konuşmak üzere Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle görüşecek.