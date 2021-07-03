‘İstismar’dan yargılanırken telefonundan çocuk fotoğrafları çıktı: ‘Müstehcenlik’ten beş yıl hapis

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 12 yaşındaki kızının fotoğraflarını çekip istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba, bu suçlamadan beraat etti. Ancak telefonunda çocuklara dair çok sayıda müstehcen görüntü bulunduğu gerekçesiyle ertelemeli hapis cezası aldı.

Anne T.K., banyo yaptırırken kızının fotoğraflarını çektiğini, kendisini de dövdüğünü öne sürdüğü eski eşi H.Ö.’yü Ağustos 2020’de şikayet etti. Çocuk da babasının kendisinin fotoğraflarını çektiğini, zaman zaman da kıyafetlerinin çıkararak telefonun ışığıyla vücuduna baktığını anlattı.

Bilirkişi: Yüzlerce çocuk fotoğrafı var

DHA’nın haberinde, gözaltına alınan babanın telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldığı, farklı çocuklara ait 687 pornografik fotoğraf ve dört cinsel içerikli video bulunduğu belirtildi.

Telefondaki 20 fotoğrafın kızına ait olup olmadığı yönünde inceleme yapıldı ancak buna dair kanıt bulunamadı.

Bir beraat, iki ceza

Kocaeli 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme, H.Ö.’nün kızını istismar edip etmediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Mahkeme, babaya telefonundaki fotoğraflar nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçundan beş yıl hapis ve 83 gün karşılığı 1660 lira adli para cezası verdi.

Ayrıca, H.Ö.’nün dava sürecinde boşandığı eşine yönelik darp suçlaması nedeniyle, sanığa 150 gün karşılığı 3 bin lira adli para cezası verildi.

Hüküm açıklanmadı

Sanığın sabıkasının bulunmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede ‘olumlu kanaat oluşturması nedeniyle’ hükmün açıklanması geri bırakıldı.