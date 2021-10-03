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Yaramazlara biraz batar!

İstişare toplantısına gitmek için yola çıkan MHP’lilerin midibüsü devrildi: İki ölü, 17 yaralı

Bartın’da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı’na katılmak için Ankara’ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.


Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

Yaralanan MHP’li Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu, Akın’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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