İstinye Park’ta silahlı çatışma: İki yaralı

İstanbul Sarıyer’de bulunan İstinye Park Alışveriş Merkezi’nin üst katındaki bir restoranda çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre İstinye Park’ın üst katındaki açık alanda bulunan restoranda aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki yabancı uyruklu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayda, taraflardan biri silahla yaralandı. Olay sırasında yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlardan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili altı şüpheli gözaltına alındı.

İlk değil

Öte yandan 11 Eylül’de de yine Sarıyer’de bulunan Vadistanbul AVM’deki bir restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışma sırasında Azerbaycanlı Rakif A. (35), Mehraj K. (26), Qulam İ. (23) ile İranlı Seyyad A. (33) ve Türk vatandaşı Fatih Mehmet K. yaralanmıştı.