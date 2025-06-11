İstilacı karıncalar Avrupa'da yayılıyor

Akdeniz bölgesine özgü istilacı karınca türü ‘tapinoma magnum’, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre’ye doğru hızla yayılıyor.

Tapinoma magnum. Fotoğraf: Naturalist

İstilacı karınca türü Cezayir, Fas, Tunus, İspanya ve İtalya dahil Akdeniz’in çeşitli bölgelerinde yaşıyor.

Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre’ye yayılan türün, Manş Denizi’ni geçerek Britanya’ya ulaşmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.

Tapinoma magnum ‘yorulmak bilmeyen genişleme azmi’yle 60 dönümlük alana (yaklaşık 8,5 futbol sahası) ulaşan 20 milyon karıncadan oluşan süper koloniler oluşturuyor. Bu karıncalar yolların altında tüneller kazıyor, kabloları ısırarak elektrik ve internet kesintilerine neden oluyor.

NTV‘nin aktardığına göre İngiliz Haşere Kontrol Birliği (BPCA) Teknik Müdürü Niall Gallagher, türle ilgili şöyle konuştu:

“Bu gibi türlerde her zaman bir tehlike vardır. Her istilacı tür gibi ‘tapinoma magnum’ da buraya yerleşirse, bir baş belası haline gelebilir.

Büyük süper koloniler oluştururlar, yerli türlerin yerini alırlar ve hatta kaldırım plakalarının altına girerek yapısal sorunlara neden olabilirler.”