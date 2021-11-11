İstanbul’un yeni sokak isimleri: Kadir Topbaş, Zeki Müren, Hayrettin Karaca

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin aldığı kararla İstanbul’da bazı sokakların adı değiştirildi, isimsiz yollara isim verildi. Artık İstanbul’un, kentin eski belediye başkanı Kadir Topbaş, sanatçı Zeki Müren, TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca’nın adında sokakları var.

İBB Meclis Toplantısı’nın, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlığındaki oturumunda bazı cadde ve sokak isimlerine ilişkin teklifler gündeme geldi. Şubat ayında hayatını kaybeden Topbaş’ın ismi Başakşehir’deki G-1021 Caddesi’ne verildi.

G-1022 Caddesi’nin ismi Şehit Eren Bülbül Caddesi olarak değiştirildi Beşiktaş Konaklar Mahallesi’nde bulunan Akağaç Sokağı’na 1996’da yaşamını yitiren Zeki Müren’in, Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan isimsiz yola ise geçen yıl hayatını kaybeden Hayrettin Karaca’nın adı verildi.

Beyoğlu Mustafa Çelebi Mahallesi’ndeki İpek Sokağı’nın isminin Lübnan Sokağı ve Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi’ndeki Cihangir Yokuşu Sokağı’nın isminin Savaş Ay Sokağı olarak değiştirilmesine ilişkin teklifler reddedildi.

Köln Caddesi…

İstanbul’la kardeş şehir olan Almanya’nın Köln kentinin ismi Kartal Cevizli’de isimsiz bir yola verilmesi de değerlendirildi.

Görüş talep edilen Dışişleri Bakanlığı’nın Köln’ün en eski semtlerinden Kalk’ta bir caddeye İstanbul isminin verildiğini, Köln isminin bir caddeye verilmesini olumlu değerlendirdiği belirtildi. Cevizli’deki isimsiz yola Köln Caddesi verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.