İstanbul'un ruhunu yakalayan mutlaka denemeniz gereken 10 yemek

‘National Dish’ adlı yemek kültürü kitabının yazarı Anya Von Bremzen, İstanbul’un ruhunu yakalayan 10 yemeği ve bu yemekleri nerede yiyebileceğinizi listeledi.

Fotoğraflar: Rena Effendi

İstanbul sadece tarihi zenginliği ve doğal güzelliğiyle değil yolu bu coğrafyayla kesişen çok çeşitli kültürlerin lezzetli sofralarına da ev sahipliği yapan bir şehir.

Anya Von Bremzen, bu zengin sofrayla 1980’lerin sonunda henüz bir öğrenciyken İstanbul’a yaptığı bir gezi sırasında tanıştı.

Bremzen, yıllardır ‘National Dish’ adlı kitabı için bu derin ve kodlanmış, hala gelişen yemek kültürünün izini sürüyor. Mezeden lahmacuna, baklavadan ızgara balığa, nerede ne yemeniz gerektiğini saveur.com‘a yazan Bremzen’in en iyileri…

Seraf Vadi’de Dolma

Kemerburgaz Caddesi 7G İç Kapı 7

Eğer dolmanın her çeşidine bayılıyorsanız Seraf Vadi’yi mutlaka ziyaret edin. Seraf Vadi’nin şefi Sinem Özler, Türkiye’nin dört bir yanından bölgesel tarifler topluyor, bunları mükemmel teknik ve malzemelerle geliştiriyor. Örneğin eski bir Ermeni favorisi olan, kuş üzümü, yenibahar, tarçınla kokulandırılmış, pirinçle doldurulmuş ve odun ateşinde soğanla yapılan narin soğan dolmasını deneyin. Ya da yeşillikler, bulgur ve ricotta benzeri lor peynirinin rahatlatıcı bir karışımının etrafına sarılmış, Karadeniz yöresine özgü pazı sarmalarını deneyin.

Cibalikapı Balıkçısı Haliç’te Meze

Kadir Has Caddesi No 5

İstanbullular Osmanlı döneminde mezelerini gayrimüslim azınlıklar tarafından işletilen meyhanelerde yerlerdi. Bugünün, Ermeni fasulye plakisi, Arnavut ciğeri, Çerkez tavuğu da İstanbul’un çok dilli geçmişinin antolojileridir. Bugün, karamelize soğanla doldurulmuş ezilmiş nohut topu olan Ermeni topik, çiroz, balık merkezli mezeler ve şehrin en kremalı tarama sosu gibi bu mirasa ait lezzetler, üç katlı meyhanede sergileniyor. Restoranın, sirke, bal, çam fıstığı ve 17 baharatla marine edilmiş kızarmış levrekten yapılan ‘Osmanlı escabeche’ tarifi, 1748 tarihli tıbbi bir incelemeden geliyor.

Çiya Kebap’ta Kebap

Güneşli Bahçe Sokak

Türkiye’nin güneydoğusundan ızgara etlerin ansiklopedik bir seçkisi için ünlü antropolog-şef Musa Dağdeviren’in sahibi olduğu restoranlardan biri olan Çiya Kebap’tan (sokağın hemen karşısındaki Çiya Sofrası ile birlikte) bir masa kapın. Genellikle elle kıyılmış kuzu veya dana etiyle yapılan, yoğurt veya füme patlıcan ezmesi yatağına yatırılan, haşhaş tohumu veya fıstıkla süslenmiş kebaplardan, ızgara köfte, mini soğan ve kirazlardan oluşan bir natürmort olan ‘lahm-i kiraz’ adlı son yaz harikasını mutlaka deneyin. Ayrıca, Çiya Sofrası’ndan meze ve güveç siparişi de verebilirsiniz.

Mahir Lokantası’nda Lahmacun

Fethi Sokağı No 28/B

Lahmacun, 20’nci yüzyılın ortalarında kebapla birlikte güneydoğudan İstanbul’a geldi. Şimdi, domatesli kıyma karışımı altında pişirilen bu ince pide, milyonlarca öğle yemeğinin, atıştırmalığın yakıtı ve yerel bir saplantı. Siz de şef Mahir Nazlıcan tarafından işletilen bu geleneksel Osmanbey restoranında bir masa kapmak için sıraya girin ve taş fırında kabartılmış çıtır lahmacununun tadına varın.

Apartıman Yeniköy’de Kokoreç

Köybaşı Caddesi No 153

Kokoreçisa, kuzu bağırsaklarının dana eti etrafında silindirlere sarılıp kızartılması veya ızgara edilmesiyle yapılan cesur bir yemek. Akşamdan kalmalara iyi gelen bu yemeğin kökeni Bizans’a dayanıyor. Balkanlarla derin bir bağlantısı bulunan yemek hem Türkler hem de Yunanlılar tarafından sahipleniliyor. Kokoreçisa’nın muhteşem bir yorumu için gideceğiniz adresse Yeniköy semtindeki Apartıman. Restoranın sahibi ve şefi Burçak Kazdal, sakatatlara karşı merakı olan eski bir kasap çırağı. Şef, incecik bir kuzu kokoreç rulosunu saatlerce baharatlarla kavuruyor, meşe kömür ızgarasında çıtırlaştırıyor ve ardından ekşi yeşil erik, roka, nar ekşisi soslu cacık gibi damak temizleyici eşlikçilerle birlikte servis ediyor.

Lacivert’te Balık

Körfez Caddesi No 57/A

İkinci Boğaz Köprüsü’nün Asya kıyısındaki bu balık evi, klasikleri güncelliyor. Lakerda (kürlenmiş palamut) sevimli bir turşu çeşidiyle geliyor. Güçlü bir ızgara ahtapot başlangıcı, ateşte kavrulmuş yeşil fasulye ve kuşkonmazla servis ediliyor. Ana yemek içinse örneğin, sakız kokulu patlıcanlı branzino veya günlük olarak avlanan çipura ya da levreğinizi ızgara yaptırabilir, bu leziz yemekler eşliğinde boğazın seyrinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sultan Tatlısı’nda Suriye Tatlıları

Turgut Özal Millet Caddesi No 22A

İşte karşınızda, kabukları tarak şeklinde ve içi kremayla kaplı, mucizevi bir pasta olan ‘Ghraybeh bi ashta’. Bu muhteşem lezzet, ufalanan hurma dolgulu ma’amoul kurabiyeleri, içinden peynir sızan künefe, şuruplu irmik tatlıları ve baklavanın birçok çeşidiyle birlikte, ülkelerindeki yıkıcı iç savaş sonrası İstanbul’un Fatih semtine göçen Suriyelilerin açtığı pastanelerde sergileniyor. Şu anda en sevdiğim pastane, İstanbul’da birkaç şubesi bulunan bu lüks zincir. Daha fazla peynir ve ashtayla doldurulmuş kabarık bir irmik hamuru rulosu olan, sürgün nostaljisinin kült lezzeti Halawet el-jibn’leri mutlaka deneyin.

Hodan’da Çıtır Enginarlar

Hayriye Caddesi

İlkbaharda İstanbul’da olmanın bir diğer zevki de enginar satıcılarının enginarlarını hızla soyup sirkeli su dolu kaplarda sergilemelerini izlemektir. Bu temizlenmiş enginarlar genellikle havuç ve bezelyeyle birlikte zeytinyağında pişirilir. Ancak şef Çiğdem Seferoğlu’nun daha iyi bir fikri var. Şef, Beyoğlu’ndaki göz alıcı restoranı Hodan’da enginar diplerini tempura tarzında kızartıyor, sonra bunları haşlanmış bezelye ve taze otlardan oluşan yeşil bir şokta limonlu zeytinyağı sosuyla servis ediyor. Seferoğlu, en iyi enginarları bulmak için hasadı Kıbrıs’tan Ege’ye ve bereketli Sakarya iline kadar takip ediyor ve mevsiminde, en iyi hallerindeyken işliyor.

Biz İstanbul’da Midye

Atatürk Kültür Merkezi, Mete Caddesi No 2

Genellikle kaotik feribot terminallerinin yakınındaki midyeciler tarafından çelik tepsilerde satılan parlak midyeler, İstanbul’un tipik sokak yemeğidir. Daha zarif bir seçenek arıyorsanız, Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nin tepesinde konumlanan Biz İstanbul’da bir bar taburesine kurulabilir, yavaş pişirilmiş soğan ve tarçınla yapılan, aromatik Ermeni tarzı bir dolguya sahip midye dolmanızı sipariş edebilirsiniz. Restoranda ayrıca bir Yunan İstanbul spesiyalitesi olan, kremalı tarator sosuyla servis edilen muhteşem kızarmış midyeler de var.

Boris’in Yeri’nde Bal Kaymak Kahvaltısı

Ördekli Bakkal Sokak No 9

Günümüzün abartılı öğünlerine dönüşmeden önce İstanbul kahvaltıları, genellikle bıçakla kesilebilecek kadar zengin bir kaymak üzerine gezdirilen balın ikonik kombinasyonu gibi daha basit şeylerdi. 1936’da Boris adlı bir Bulgar süt tüccarı tarafından Kumkapı semtinde kurulan Boris’in Yeri, nostalji ve küçük çiftliklerden elde edilen manda sütü kullanılarak yapılan kaymağı, koyu Karadeniz balı eşliğinde servis ediyor. Kahvaltıcıda ayrıca çiftlikten taze yumurtalar, kavurma ve menemen de var.