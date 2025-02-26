Dünyanın en iyi 100 kahvecisi: İstanbul'dan bir kafe de var



Dünyanın en iyi kahvecileri sıralamasında İstanbul’dan bir kafe 35’inci sırada yer aldı.

Fotoğraf: Meet Lab Coffee / Instagram

Sıralamanın yer aldığı web sitesine göre kafeler, kahve ve yiyecek kalitesinden sürdürülebilirlik uygulamalarına ve müşteri hizmetlerine kadar çeşitli faktörlere göre değerlendirildi. Nihai sonuçlar için hem müşteri görüşleri hem uzman değerlendirmeleri dikkate alındı.

İlk beş şöyle:

Toby’s Estate Coffee Roasters (Sidney, Avustralya)

Onyx Coffee Lab (Arkansas, ABD)

Gota Coffee Experts (Viyana, Avusturya)

Proud Mary Coffee (Melbourne, Avustralya)

Tim Wendelboe (Oslo, Norveç)

İstanbul’un Suadiye semtinde bulunan ‘Meet Lab Coffee’ listede 35’inci sırada yer aldı.