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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un ortasında yılbaşı kasabası

İstanbul’da 21-30 Aralık tarihlerinde Küçükçiftlik Park’ta yılbaşı kutlamaları başlıyor. Kalben ve Büyük Ev Ablukada sahneye çıkacak isimler arasında.

Konserlerin açılışını Kalben (solda) kapanışını Büyük Ev Ablukada (sağda) yapacak

Maçka’daki Küçükçiftlik Park’ta, Wonder Village adıyla kurulacak alanda, atlıkarınca, buz pateni pisti, kış lezzetleriyle dolu yeme içme alanları, hediyelik alışveriş stantlarıyla yılbaşı eğlencesi deyince akla gelen pek çok etkinliğin yanı sıra bir dizi konser de var.


Konserlerin açılışını, Türkçe müziğin en özgün isimleri arasına girmeyi başaran Kalben 23 Aralık’ta yapacak. Sonraki günlerde, hem kendi bestelerine imza atan hem de sevilen şarkıları yeniden yorumlayan Jabbar (24 Aralık), Anadolu ezgileri ve 70’lerin arabesk ruhunu, fütüristik ve saykodelik sound’larında harmanlayan Lalalar (25 Aralık), Jon ve Max Verleysen kardeşlerden oluşan Fransız elektro-pop ikilisi Elephanz (27 Aralık), R&B, bedroom pop ve arabesk türlerini harmanlayan prodüktör, şarkıcı, söz yazarı Mert Demir (28 Aralık), swing, caz ve trip-hop’ı elektronik yaklaşımla birleştiren Avusturyalı müzisyen Waldeck ile grubu (29 Aralık) sahneye çıkacak.

Kapanış, 30 Aralık’ta ünlü alternatif müzik grubu Büyük Ev Ablukada’dan.

Biletleri Biletix, Biletino ve KüçükÇiftlik Park gişesinden almak mümkün

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İstanbul’un ortasında yılbaşı kasabası

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