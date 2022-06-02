İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig’de

Spor Toto 1’inci Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

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Türkiye’nin en üst düzey futbol ligine 2004-2005 sezonunda veda eden sarı-siyahlı takım, sonrasındaki üç sezon 1’inci Lig’de yer aldıktan sonra 2’nci Lig’e düştü. Burada da iki sezon kalabilen İstanbul temsilcisi, beş sezon 3’üncü Lig’de mücadele etti. 2014-2015 sezonunun ardından 2’nci Lig’e yükselen İstanbulspor, iki sezon sonra da 1’nci Lig’e çıktı.

2016-2017 sezonundan bu yana TFF 1’nci Lig’de yer alan sarı-siyahlılar, beş sezonluk mücadelenin ardından play-off’lar sonucu Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig’de yer alan İstanbulspor, 17 yıllık hasretini bitirdi.

1926’da kurulan İstanbulspor, 2022-2023 sezonuyla tarihinde Süper Lig’de 24’üncü kez yer alacak.

İstanbul’un sekizinci takımı

İstanbulspor, 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de yer alacak sekizinci İstanbul takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa mücadele etti.

1’inci Lig’de normal sezonu ikinci tamamlayarak doğrudan Süper Lig’e yükselen Ümraniyespor, en üst kademe futbol ligindeki 7’nci İstanbul takımı oldu. Play-off’ta mücadele eden İstanbulspor’un da eklenmesiyle Süper Lig’deki İstanbul takımlarının sayısı sekize yükseldi.

Türkiye futbolunda 1963-1964 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig’de sekiz İstanbul takımı birden yer alacak. Söz konusu sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa mücadele etmişti.

İstanbul takımları, şehir dışına sadece 11 kez çıkacak

Böylece her bir İstanbul takımı, yeni sezondaki 36 maçın 25’i için şehir değiştirmeyecek.

Takımlar, 18 iç saha maçının yanı sıra yedi deplasman karşılaşmasını İstanbul’da oynayacak. Sadece 11 maç için şehir dışına çıkacak İstanbul temsilcileri, yeni sezonda şehir dışında Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun’a gidecek.