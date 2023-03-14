İstanbullu sanayiciler çevre kentlerde arazi arıyor

İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu, depremler sonrası sanayicilerin çevre kentlerde arazi arayışına girdiğini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Diğer yandan merkezleri İstanbul’da bulunan sanayi ve finans sektörleri de arayışta.

İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, Ekonomi gazetesinden Hatice Aydoğan Özsökmen’e sanayicilerin İstanbul’dan göç etmeye hazırlandığını söyledi. Ömeroğlu, sanayicilerin olası deprem riskine karşı fabrikalarını risksiz bölgelere taşımak için İstanbul’un 300-400 kilometre çevresindeki kentleri mercek altına aldığını belirtti.

Göçün ağırlıklı olarak Trakya’daki kentlere yoğunlaşmasıyla fiyatların hızla arttığını ve bölgenin cazibesini kaybettiğini vurgulayan Muammer Ömeroğlu, yatırımını Konya, Sivas, Manisa ve Kütahya’ya taşıma kararı alan sanayici sayısının çoğaldığını söyledi.