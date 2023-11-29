İstanbul'daki yağış ve fırtına hasara yol açtı

İstanbul’da etkili olan sağanak ve fırtına, kentin bazı noktalarında hasara neden oldu.

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AA’nın haberine göre Eyüpsultan Dolapdere Mahallesi Gamze Sokağı’nda meydana gelen toprak kayması sırasında bir evin duvarı yıkıldı. Toprak, evin banyo ve mutfak kısmını yıkarak içeriye doldu.

Aile fertleri kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Fatih Binbindirek Mahallesi Peykhane Sokağı’ndaki tarihi bir binada da kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın etrafında önlem alırken içeride birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı köpeklerle arama yaptı.

Esenyurt Devlet Hastanesi mevkisi Doğal Gaz Durağı’nın bulunduğu cadde, suyla doldu. Araçların yolda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Mehterçeşme Mahallesi’ndeki bahçeleri yağmur suyu bastı, Evren Oto Sanayi Sitesi yakınındaki su birikintisi sürücülere zor anlar yaşadı.

Ümraniye Kavaklıdere Caddesi’ndeki rögarlardan taşan su nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bazı dükkanları su bastı.