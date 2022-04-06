İstanbul’daki kayıp İTÜ öğrencisi ölü bulundu

İstanbul’da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre Çorum’da yaşayan A.E., İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan oğlu H.E.’den haber alamayınca durumu polise bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan H.E.’nin kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu’nun kamera kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla yakındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen H.E.’nin bulunması için polislerin yanısıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü.
Ormanda bulunan H.E.’nin öldüğü belirlendi.
H.E’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.