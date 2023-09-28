İstanbul’daki iki köprü Dünya Denizcilik Günü için maviye büründü

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Denizcilik Günü nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez denizciliğin önemine dikkat çekmek için maviye büründü.
AA’nın haberine göre Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.
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