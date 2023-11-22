İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25’e yükseldi

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,07 yükselerek yüzde 23,25 seviyesine ulaştı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım’da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükseldi.

Barajlarda doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25’e yükseldi.

Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı yüzde 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57 ve Elmalı Barajı yüzde 44,17 seviyelerinde doluluğa erişti.