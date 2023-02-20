İstanbul’da üst segment ofis kirası metrekare başına 19,4 dolara çıktı

İstanbul ofis pazarında Türk Lirası Koruma Kanunu’ndaki istisnaları uygulayan ve dolarla ofis kiraya veren mal sahiplerinin sayısı 2022’de yükselişe geçerken, üst segment olarak tanımlanan A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması metrekare başına 19,4 dolara çıktı.

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Ticari gayrimenkul sektöründe ofis odaklı yatırım danışmanlık hizmetleri sunan PROPIN tarafından açıklanan 2022 son çeyreği kapsayan ‘İstanbul Ofis Pazarı‘ raporunda, “Türk Lirası Koruma Kanunu’ndaki istisnaları uygulayan ve dolarla ofis kiraya veren mal sahiplerinin sayısı yükselişe geçti. Ofislerini Türk Lirası (TL) cinsinden kiraya verenler rakamları sürekli artırdı” dendi.

PROPIN Kurucu Ortağı Ebru Ersöz, küresel pandeminin çalışma koşullarını değiştirdiğini bunun etkisiyle pazarda, ofislerin boşalacağı yönünde genel bir beklenti hakim olduğunu ancak beklentilerin aksine, A sınıfı ofislere olan talebin yıl boyunca yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

PROPIN Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt’sa, hibrit çalışma modeline geçen bazı şirketlerin ofis alanlarını küçülttüğünü ve yeni çalışma düzenlerine göre tasarlanan ofislere taşındıklarını belirterek, “Pandemi sonrasında büyüyen şirketler de mevcutta kullandıkları binalarda ek alanlar kiraladı. Pazardaki bu hareketlilik, işlemlerin gerçekleşme süresinin geçmiş yıllara kıyasla oldukça kısalmasına neden oldu” dedi.

Dolarla kira yüzde 50’ye yakın arttı

Üst segment olarak tanımlanan A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması metrekare başına 19,4 dolara çıktı. Geçen senenin birinci çeyreğinde ortalama fiyat 13,1 dolardı.

Kiranın en yüksek olduğu ilçeyse ortalama 42 dolarla Levent. Levent’i 33 dolarla Maslak ve 31 dolarla Taksim/Nişantaşı takip ediyor.

Seçim sürecinde durgunluk bekleniyor

PROPIN’in 2022 sonu hesaplamalarına göre, 2025 sonunda İstanbul Ofis Pazarı’nda A sınıfı ofis stokunun yaklaşık 7,6 milyon metrekare olacağı öngörülüyor. Bu stokun önemli bir bölümünü, 2023’te ilk etaplarının açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) oluşturacak.

Raporda 2022’de ofis sahipleri lehine dönen İstanbul ofis pazarının bir süre daha bu şekilde devam edeceğini belirterek, “Seçim sürecinde genel bir durgunluk beklenirken, belirsizliği fırsata dönüştürmek isteyen kullanıcıların yeni işlemlere yönelmesi bekleniyor” dendi.