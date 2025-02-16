İstanbul'da uçan balonlar patladı: Bir kadın yaralandı, kaçan satıcı yakalandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde satılan uçan balonlar patlayıp alev aldı. Olayda bir kadın yaralandı.

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Göztepe Mahallesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde satış yapmak için bir kafeye giren seyyar satıcı Y.N’nin elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev aldı.

Bu sırada kafede müşteri olarak oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan seyyar satıcıysa polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ‘taksirle yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.