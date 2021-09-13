İstanbul’da üç ilçede 13 saat su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın (14 Eylül) Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerindeki bazı bölgelerde saat 09:00-22:00 arasında su kesintisi olacağını açıkladı.

Fotoğraf: Naturalsociety

İSKİ’den yapılan açıklamada, Dudullu Su Depoları giriş hatlarındaki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın üç ilçeye 13 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle: Ümraniye ilçesinin tüm mahalleleri. Üsküdar ilçesinin Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahalleleri’nin bir kısmı. Ataşehir ilçesinin Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahalleleri’nin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa mahallelerinin bir kısmı.